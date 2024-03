Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (22/3)

Os criminosos

Data estelar: Marte ingressa em Peixes

Os exímios transgressores das regras, os que não se importam com as leis a não ser para satisfazer seus próprios caprichos em detrimento das pessoas que se esforçam para se ajustar às regras morais e práticas, vendo elas como fracas e descartáveis, esses são os criminosos.

Ao mesmo tempo, se as regras e leis do sistema produzem opressão aos muitos enquanto enriquecem alguns poucos, mesmo se correndo o risco de entrar na categoria de crime, Robin Hood saqueando os opressores para distribuir aos oprimidos se torna algo digno de admiração e incentivo.

O que precisa ser combatido com vigor e em nome do Divino é que os criminosos não tomem para si o papel de legislar, executar e policiar o mundo, porque isso incitaria, a médio prazo, uma enorme revolta que só culminaria com a barbárie generalizada.

































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Guarde todo o potencial de sua força, faça segredo do que você realmente deseja, porque agir com total transparência neste momento significaria você expor suas fragilidades também. Não é momento para isso.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pense grande e aceite que para que as grandezas se aproximem da realidade você terá de costurar acordos com essas pessoas que não são necessariamente simpáticas a você, até muito pelo contrário. Elas são necessárias.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Está tudo posto para você entrar em ação, portanto, deixe de lado seus questionamentos, ou avance a despeito desses. Importa apenas que você não fique esperando acontecer, mas que aproveite a chance de fazer acontecer.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dá vontade de largar tudo e sair pelo mundo afora se aventurando a conhecer gente nova. Talvez isso não seja possível, a não ser mentalmente, porque na prática há muitas coisas que precisam de sua atenção.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Viver uma vida extraordinária é preciso, mas não se pode chutar o balde da vida ordinária nesse movimento, porque sem ela nada de extraordinário você poderia desfrutar, já que não teria estrutura para aguentar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dar razão não é o mesmo que perder a razão. Quando você outorga a razão a outrem, é como dar o braço a torcer, um exercício bastante sofrido, porém, outorgar a razão significa também você aprender algo novo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este momento é trabalhoso, mas se você se dedicar a fazer o que estiver ao seu alcance, com cuidado carinhoso e empenho, é certo que colherá frutos deliciosos no futuro. Procure não buscar resultados imediatos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Dá para forçar um pouco, mas tendo o cuidado de você não se entusiasmar tanto com esse movimento que acabe exercendo pressões que as pessoas não suportarão, e por isso reagirão negativamente. Melhor isso não.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De pouco em pouco se trilha um grande caminho. O processo de pacificação dos relacionamentos próximos é um longo e sinuoso caminho, que passa por um momento em que você precisa tomar algumas atitudes mais firmes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É preciso você assumir uma firmeza na comunicação à qual, provavelmente, as pessoas não estão acostumadas. Porém, este não é um momento em que você deva transparecer qualquer tipo de fraqueza ou recuo. Isso não.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É preciso investir para evoluir, porque se você esperar que a inércia do que você plantou no passado seja suficiente para prover tudo que você deseja para avançar, acontecerá apenas de você ficar esperando e nada além.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cuide para que a inércia não ocupe o lugar nem o tempo em que você encontra a oportunidade de fazer coisas que signifiquem avanços substanciais em seus projetos de vida. É hora de não perder tempo nem oportunidades.