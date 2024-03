Maquiadora 'se transforma' em Ana Hickmann e tira elogios da apresentadora

Nesta quinta-feira, 21, Letícia Gomes, maquiadora queridinha da web, decidiu se transformar em ninguém menos que Ana Hickmann. E adivinha? A própria apresentadora ficou de queixo caído com o resultado e deixou a sua mensagem de aprovação nos comentários da postagem. "Eu amei! Maravilhosa, arrasa sempre", escreveu Ana Hickman.

Além da transformação em si, Letícia usou como trilha sonora do vídeo uma frase motivacional da apresentadora.

E não foi apenas Ana que aprovou o resultado. Os seguidores no Instagram também entraram expressaram suas opiniões, com um dos usuários brincando que até o Edu Guedes, que recentemente assumiu um relacionamento com a apresentadora, teria curtido a brincadeira: "Até o Edu Guedes aprovou".

Outro seguidor destacou a profundidade do talento dela, dizendo: "fico impressionada como fica parecida na aparência e no jeito, não é só uma maquiagem, tem todo um estudo, um cuidado, parabéns pelo trabalho, pela dedicação, lindo de ver". Outro acrescentou: "caraca, não sei porque ainda me choco".

Confira a transformação: