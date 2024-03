Videogame The Sims ganhará filme produzido por Margot Robbie

A série de videogames The Sims ganhará um filme produzido por Margot Robbie, dona da produtora norte-americana LuckyChap. A adaptação cinematográfica dos jogos ainda não tem data de estreia definida.

Além de Margot, outro nome quente atrelado ao filme é o de Kate Herron, diretora da primeira temporada de Loki e Sex Education. A diretora tem experiência em adaptações cinematográficas de jogos e compõe o grupo de diretores da segunda temporada de The Last of Us (HBO). Herron deve dirigir e coescrever o filme com Briony Redman, de Doctor Who.

O primeiro jogo de The Sims foi lançado em 2000 e apresentava aos jogadores a oportunidade de construir uma nova vida no ambiente virtual. Desde então, em continuações e expansões, a franquia se tornou uma das mais populares do mundo dos games, vendendo mais de 200 milhões de cópias ao redor do mundo.