Novo filme da franquia de 'Alien' ganha teaser e pôster

Na quarta-feira (20/3), a 20th Century Studios liberou um teaser e um pôster de Alien: Romulus. O thriller de ficção científica e terror é produzido por produtor Ridley Scott. A produção estreia nos cinemas da América do Norte no dia 16 de agosto. Não há uma data confirmada para o Brasil.



A história de Romulus se passa entre os eventos de Alien (1979) e Aliens (1986). A trama acompanha um grupo de jovens colonizadores que se depara com uma estação especial em ruínas. Por lá, eles encontram mais do que gostariam: a criatura mais aterrorizante do universo.



O longa faz parte da franquia Alien: O oitavo passageiro, disponível no Star+ e é estrelado por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu. Fede Alvarez é o diretor e roteirista do filme, com a colaboração de Rodo Sayagues. Michael Pruss, Walter Hill, Brent O’Connor e Tom Moran são os produtores executivos.