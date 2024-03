Em publicação no Instagram, a influenciadora Fabiana Justus, 37 anos, se solidarizou com a princesa de Gales, Kate Middleton, após a integrante da família real anunciar nesta sexta-feira (22/3) que está tratando de um câncer. Fabiana, que iniciou tratamento contra leucemia mieloide aguda, destacou as coincidências entre as duas. "Casamos no mesmo mês em 2011, e agora descobrimos câncer no mesmo mês em 2024. Com três filhos cada uma", comentou.

"Vou rezar por ela e por todas as mães que estão passando por isso", disse. Diagnostica em janeiro, Fabiana tem usados as redes sociais para compartilhar a rotina do tratamento e a relação com o filho, de apenas sete meses. Em fevereiro, a influenciadora fez postagem emocionante ao anunciar que raspou o cabelo. "Eu sabia que não queria ver falhas no meu cabelo, que quando estivesse caindo MUITO, preferia já raspar", declarou a filha de Roberto Justus.

Post de Fabiana Justus nos Stories (foto: Reprodução/Instagram)

O anúncio de Kate nas redes sociais veio após uma série de especulações sobre a ausência da princesa na mídia nas últimas semanas. Ao contrário de Fabiana, a esposa do príncipe William não indicou onde é o câncer. No vídeo, ela explica que não havia se pronunciado publicamente antes pois precisou de um tempo para conversar com a família.