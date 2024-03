Mari Gonzalez diz que iniciou terapia para superar fim da relação com Jonas

Mari Gonzalez, apresentadora do videocast Mesacast, sobre o BBB 24, que vai ao ar diariamente no Multishow e no Globoplay, abriu o coração em torno da carreira, e a nova fase da vida pessoal, embalada pelo término do seu relacionamento com Jonas Sulzbach.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-BBB contou que começou a realizar terapia para lidar com o momento atual, após o fim do romance de oito anos com o influenciador. "Eu namorei dos 13 aos 21 anos, fiquei dois meses solteira e namorei de novo por oito anos. Então é a minha primeira vez oficialmente solteira. Está sendo um momento de muito aprendizado, estou me conhecendo como mulher e amadurecendo", iniciou.

Apesar do término, Mari Gonzalez ressaltou que suas prioridades, no momento, são outras: "Li em algum lugar que 2024 para o signo de aquário seria de muito trabalho. Bateu direitinho. O meu foco total está sendo no trabalho agora. Estou em uma fase que queria muito", destacou ela, que ainda contou como funciona a relação com Jonas Sulzbach, atualmente.

"A gente se fala sempre, somos muito amigos. A gente tem uma relação maravilhosa. No carnaval, muitas pessoas me perguntaram dele, e eu falei que era para se acostumarem porque ainda vão nos ver muito juntos. A gente se preocupa um com o outro, se ama. As nossas famílias também têm uma boa relação. E isso é o principal", pontuou a apresentadora.

VEJA MAIS: Solteira, Mari Gonzalez comenta possibilidade de reatar relacionamento com Jonas Sulzbach

O post Mari Gonzalez revela que iniciou terapia para superar fim da relação com Jonas Sulzbach foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.