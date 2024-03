Anna Moura lança single com participação da piauiense Haynna

A cantora Anna Moura lança single autoral em parceria com a piauiense Haynna, voz inconfundível da black music. Após um ano do lançamento do EP Cada fresta é um feixe, Anna Moura inicia uma temporada de interlúdio na carreira, que marca a passagem do último trabalho para o lançamento do próximo álbum Visse-Verso. A obra é marcada por singles com participações de artistas independentes do DF.



A estreia da série é com a música Nave, escrita e interpretada por Anna Moura e Haynna, com produção de Todd Henrique. A oportunidade de formar esse time surgiu por iniciativa do Sarau Secreto, evento que reúne artistas talentosos. Anna, como parte da programação secreta da noite, se apresentou, concorreu e ganhou. Em meio à notícia, a sua amiga Haynna foi convidada para participar da criação.



Disponível dia 29 de março em todas as plataformas digitais, Nave é uma expressão da música popular brasileira que traz também uma fusão entre R&B, Soul e Afrobeats, trazido por Haynna. O single tem o apoio do Sarau Secreto e a produção executiva de Nathália Calvet.