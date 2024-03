Entenda por que Olivia Rodrigo distribuiu pílulas do dia seguinte para seus fãs - (crédito: Reprodução/Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após o sucesso do segundo álbum da carreira, Guts, Olivia Rodrigo traz mais cinco faixas inéditas na versão deluxe do disco. Obsessed, Girl i’ve always been, Scared of my guitar, Stranger e So American chegaram às plataformas de áudio nesta sexta-feira (22/3). Obsessed ainda recebeu videoclipe no youtube.

Apesar da versão deluxe ter sido anunciada somente nesta terça-feira (19/3), durante show em Chicago, nos Estados Unidos, a notícia era esperada pelos fãs. Desde o início da turnê, a artista cantou algumas das canções inéditas nas apresentações, além delas integrarem as “faixas secretas” de algumas versões vinil do álbum. Apenas So american é, realmente, uma novidade.

Nas redes sociais, Olivia Rodrigo escreveu sobre a faixa Obsessed: “sempre foi uma das minhas favoritas e tem sido muito divertido tocá-la ao vivo todas as noites da turnê”. Nos storys, ela postou um print da música So american e disse: “essa é minha favorita”. A declaração levantou suspeitas sobre ser uma canção de amor para Louis Partridge, suposto namorado da artista.







