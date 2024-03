Nesta quinta-feira (21), finalmente, foi confirmado o show de Madonna no Brasil. A divulgação foi em um comercial de um banco poderoso no país. Ela apresentará sua turnê The Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de carreira.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a Globo já está tendo conversas com o patrocinador do show na cantora, que será no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo a publicação, o show no Rio de Janeiro será dia 4 de maio e tem tudo para ser transmitidos nos canais Globo, como acontece com o Rock in Rio.

Madonna pisou em solo brasileiro pela primeira vez em 1993 com a turnê icônica The Girlie Show. Em 2008, marcou presença novamente no Brasil com a turnê Sticky & Sweet. Nessa época, ela acabou se envolvendo com o modelo Jesus Luz. Em 2012, a loira apresentou MDNA Tour.

O post Show de Madonna no Rio de Janeiro poderá ser transmitido pela Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.