Shakira revela que filho compôs músicas sobre seu divórcio com Gerard Piqué

Shakira, que nesta sexta-feira (22/3), lançou seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, contou que seu filho, Milan, de 11 anos, utilizou a música como forma de processar a – polêmica – separação dela com Gerard Piqué, em 2022.

Em entrevista ao canal do YouTube Apple Music, a artista contou que o primogênito escreveu duas canções para lidar com seus sentimentos, durante o período de divórcio do ex-casal, embalado pela descoberta de uma traição cometida pelo ex-jogador.

"Ele escreveu duas lindas músicas durante o processo de separação. Elas fariam qualquer um chorar", disse Shakira. Segundo a cantora, escrever e cantar faz parte do seu processo pessoal de ‘cura’ para lidar com sentimentos, e seus filhos possuem a mesma vocação.

"Quando ele começa a se sentir para baixo, ele vai ao piano e compõe. Ele faz música. Isso é sua terapia", explicou Shakira. Além de Milan, ela também é mãe de Sasha, de 9, fruto de seu casamento anterior com Piqué.

