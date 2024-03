Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/3)

O tudo

Data estelar: Lua cresce em Virgem



Que imagem resultaria se pudesses desenhar o trajeto de todos os passos que deste, desde que aprendeste a andar até aqui e agora?

Que música resultaria se teus pensamentos pudessem ser transformados em notas musicais e conseguisses ouvir a sinfonia executada pelo conjunto de ideias em que te envolveste, consciente ou inconscientemente?

E se pudesses sintetizar o tom de tuas palavras e suas cadências, qual seria a música que tocaria? Uma valsa? Rock metal? Tons de melancolia?

Pode ser que para ti seja difícil imaginar o conjunto das pequenas coisas a que te dedicas diariamente e a toda hora, mas posso te garantir que é assim que te mede a Vida em que te movimentas e experimentas ser, não pelas justificações precisas de pequenos argumentos, mas pelo Todo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é um momento delicado, no qual seria melhor você ocultar e disfarçar suas fragilidades, porque se ficarem expostas vão ser aproveitadas por essas pessoas maliciosas que andam por aí querendo derrubar você.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada une mais as pessoas, ao mesmo que nada as separa mais, do que os interesses materiais. É preciso saber conduzir as coisas para que, diante das perspectivas de melhoras, os entendimentos reinem absolutos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A melhor maneira de agir é a que estiver ao seu alcance, porque o único erro que poderia ser cometido agora é deixar passar a oportunidade de se envolver direta e praticamente em tudo que está acontecendo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você tem direito a ser assertivo e firme na maneira com que comunica suas ideias, mas precisa reconhecer que a reação das pessoas dará a você a chance de ir lapidando sua comunicação, para essa ser mais efetiva.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante investigar as suspeitas antes de tomar medidas, porque há a probabilidade de você ver coisas que são projeções de sua imaginação, sobre uma realidade que não necessariamente é como você a enxerga.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se ao você outorgar a razão a outrem a pessoa em questão tratar você de maneira ofensiva e se encher de orgulho e arrogância, tenha certeza de que a razão outorgada retorna a você, mesmo que isso não seja evidente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os desejos são sempre urgentes, pretendem satisfação imediata. Porém, quando os desejos são grandes, não há como pretender satisfação imediata, é necessário aceitar que o caminho é longo, e é preciso muito empenho.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ou você espera que as circunstâncias sejam favoráveis aos seus intuitos, ou você cria suas próprias circunstâncias e faz o que tiver vontade, sem se importar se o momento é propício ou não. Escolha com sabedoria.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A paz que você pretende não acontecerá automaticamente e, talvez, precise de certa firmeza de sua parte, uma atitude que, aos olhos de outrem, parecerá contradizer a paz que você pretende, provocando conflitos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As discussões que eventualmente acontecerem e diante das quais sua alma se sinta compelida a participar com firmeza, servirão para haver mais clareza nos relacionamentos, e você conhecer melhor as pessoas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dá um pouco de vertigem ter de desembolsar recursos, mas você precisa entender que sem investimentos não há como pretender melhorias nem tampouco que seus projetos avancem positivamente. Investir é necessário.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vida só dá as deixas para que você escreva o destino com seus esforços e empenhos, porque se a vida desse tudo mastigado a você, você não seria você nem tampouco o reino humano seria o que seria. Está tudo certo.