Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (25/3)

Impermanência e eternidade

Data estelar: Lua Cheia em Libra

Enquanto nós por aqui nos preocupamos com a impermanência, e nos angustiamos com que tudo tenha de chegar a um fim e desaparecer, o Universo de que somos feitos é eterno e opera por meio da continuidade de tudo, e por que raios deveria ser diferente conosco?

As formas não permanecem, mas a essência continua; os seres humanos nascem e falecem, mas nossa humanidade continua, cada um de nós é o somatório dos feitos e desfeitos dos antepassados, e também somos os plantadores de sementes do futuro, que nossos descendentes, diretos ou indiretos, experimentarão.

Por que tipo de ignorância mascarada de inteligência andamos sempre angustiados com o que eventualmente teremos de perder, enquanto desconsideramos a eternidade disponível?



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas certas e as erradas estão misturadas nesta parte do caminho, e você precisará de todo seu discernimento para distinguir quais são umas e quais são as outras, ciente de que, com todas você vai ter de negociar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas dúvidas e dilemas precisam ser levados a sério, e se tornar motivo de reflexão sincera e profunda sobre os acontecimentos e, principalmente, a respeito das pessoas que acompanham você nesta parte do caminho.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A força do conjunto é imbatível, é por isso que o lendário Mal se ocupa de dividir as pessoas e as preservar em confronto contínuo, porque se percebessem a força da união nada mais seria impossível. Futuro desejável.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As dúvidas são um luxo no momento atual, que requer ação imediata, a despeito de sua alma não se sentir segura quanto à ação a ser empreendida. Deixe o exercício das dúvidas para depois, quando houver tempo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Novos horizontes se descortinam à sua frente e isso produz muito entusiasmo, só que dessa vez você precisa tomar cuidado para não se entusiasmar tanto que seu raciocínio entre em colapso, deixando de fazer o necessário.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A lendária sabedoria que aponta ao que é barato sempre acaba saindo caro não poderia ser mais atual em sua vida. Procure qualidade, dessa vez não se ocupe tanto em poupar recursos, porque isso, afinal, vai sair caro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre haverá alguém destoando por aí, alguém que, talvez de forma inadvertida, espalhe a brasa. Procure tratar essas pessoas com indiferença, porque quanto mais você se enervar, pior ficaria a situação. Melhor não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As ações necessárias não são as que você desejaria empreender, mas nesta parte do caminho seria mais sábio se orientar pelo suprimento da necessidade do que pela satisfação do desejo. Assim tudo será mais seguro.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A princípio, as ideias que surgem são ótimas, mas precisam passar pelo crivo da realidade e verificar se são praticáveis ou se são apenas motivo de conversas boas e de risadas entusiastas. Isso é necessário.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É desnecessário você continuar buscando, agora é só colocar em prática o que estiver ao seu alcance e colher os resultados do que você andou plantando no passado. Deixe os novos projetos em suspense, por enquanto.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muita coisa precisa ser conversada direito para que não haja desentendimentos futuros, resultado de cada pessoa pensar do seu jeito e não haver concordância enquanto as coisas andam acontecendo. Conversar agora.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Preocupar-se menos é viver mais, porque sem preocupações sua alma encontra oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas, dado a mente se envolver nas preocupações e não ver nada além.