João Gomes relembra parto de emergência de Ary Mirelle

João Gomes está vivendo um momento mega especial em sua vida. O cantor agora é pai de Jorge, fruto do seu relacionamento com Ary Mirelle, e em participação no Encontro, da TV Globo, o artista relembrou o parto de emergência da esposa.

Ary Mirelle precisou ser submetida a uma cesárea de emergência, em janeiro deste ano, para evitar complicações na gestação.

"Era um desejo antigo, queria muito que esse dia chegasse e chegou. A gente sofreu com o parto de emergência e ali o pensamento só dizia: ‘Será que não vou conseguir conhecer esse cara?'", disse ele em conversa com Patrícia Poeta.



"Fico ali olhando, ela não deixa eu fazer muita coisa, não. Dou banho, o banho é o melhor, ou então quando bota para dormir ou acorda o menino. Acho que o pai só faz acordar", contou ele, sobre ajudar a esposa nos cuidados com o filho.

Reprodução/Instagram

