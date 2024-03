Djo: saiba o significado do apelido de Joe Keery, de ‘Stranger Things’

Em entrevista recente, Joe Keery revelou a decisão de ter Djo como seu apelido: "’Qual é a maneira mais confusa de soletrar meu nome?’ E é isso", disse - (crédito: Divulgação/ Joe Keery, o Djo) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

End of Beginning, que viralizou no TikTok ao longo das últimas semanas, se tornou a música mais ouvida do mundo no Spotify Global, em atualização divulgada na manhã desta segunda-feira (25/3). A canção, lançada em 2022, pertence a Djo, apelido de Joe Keery, ator de Stranger Things, da Netflix.

Talvez poucos soubessem — até então —, mas o artista norte-americano, que é um dos destaques do seriado de sucesso do serviço de streaming com o personagem Steve Harrington, também é cantor, e passou a utilizar o apelido de maneira intencional, mas explicou o motivo.

Em entrevista recente concedida à rádio SiriusXM, Joe Keery revelou a decisão de ter Djo como seu apelido: "’Qual é a maneira mais confusa de soletrar meu nome?’ E é isso", iniciou.

"Eu pensei nisso talvez às 11 horas, eu tinha terminado o primeiro disco que fiz — eu mesmo estava enviando para o AWAL — e não tinha certeza de como chamaria o projeto e no último minuto acabei isso, e o resto é história", contou a estrela de Stranger Things. Segundo Djo, o tempo de folga das gravações da série da Netflix foram essenciais para ele fortalecer esse lado artístico, que teve início há alguns anos.

"No meu tempo livre, consegui preenchê-lo com música no estúdio e na gravação", revelou. "Depois que toda a poeira do meu tempo em Stranger Things baixar, é definitivamente algo que eu estaria interessado em fazer", declarou Djo.

O post Djo: saiba o significado do apelido de Joe Keery, estrela de ‘Stranger Things’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.