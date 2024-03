Xamã revela como é a relação com as mães de suas filhas após polêmicas

Xamã, que pode ser visto nas telinhas como o personagem Damião, de Renascer, atual novela das nove da Globo, abriu o jogo sobre como funciona a relação com suas filhas, Akasha, de 6 anos, fruto da relação com a ex, Natasha Hoffemann, e Hanna, de 2, do romance que teve com Renata Gutierrez.

Em entrevista ao jornal Extra, o rapper contou que seu maior desafio atualmente é conciliar os trabalhos como ator, músico, e pai. "Hoje não tenho tempo de dar atenção a uma relação por conta dos trabalhos. Já tenho duas namoradas, a música e a Globo, e elas são bem ciumentas", disse, bem-humorado.

Apesar das polêmicas envolvendo as suas ex-namoradas, Xamã assegurou que mantém uma relação saudável com elas. "Tenho sido o pai que sempre pensei ser, agora mais que antes. O tempo com minhas filhas é o que mais prezo. No início da carreira, eram muitas viagens. Hoje, a gente está o tempo todo junto", declarou.

Solteiro, em meio aos rumores do affair com a atriz Mell Muzzillo, com quem forma par romântico em Renascer, Xamã afirmou que possui o sonho de se casar e ter mais filhos, mas não é algo visto como prioridade — por ora. "Por enquanto duas tá bom (risos). Agora só faço de novo quando eu casar. Vou casar de véu e grinalda (risos)", brincou.

Xamã e as filhas (Foto: Reprodução/Instagram)

