Xamã lança nova versão de "Quando a gente ama", de Arnaldo Saccomani

O cantor Xamã, que está atuando na novela das nove, Renascer, volta às paradas musicais com nova versão do clássico Quando a gente ama. A música originalmente composta em 1990 por Arnaldo Saccomani ganhou popularidade em território nacional em ritmo de pagode. A música já está disponível em todas as plataformas digitais. O clipe conta com a co-direção do cantor e já está disponível no canal oficial do rapper no Youtube.

Xamã se consolidou como um dos maiores rappers brasileiros. Em 2022 iniciou a carreira de ator na TV Globo fazendo parte do elenco da novela Travessia, remake de Renascer, e na série Justiça 2. Quando a gente ama ganhou um toque contemporâneo pela voz do rapper com elementos do rap romântico e novas rimas. Xamã assumiu o papel de co-diretor no novo clipe, que foi gravado na favela do Vidigal. O clipe traz referência do filme Cidade de Deus e conta com a participação dos atores Juan Paiva e Mel Muzzillo, que dividem as telas com o cantor na novela Renascer.

Xamã acumula mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1 bilhão de reprodução em suas músicas nas plataformas digitais. Em março, ele se apresenta pela primeira vez no Lollapalooza, em São Paulo, e em abril ele se apresentará no Rep Festival, no Rio de Janeiro.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco