A Globo tomou uma decisão ousada, e cancelou uma nova viagem que seria feito com o elenco de Renascer, atual novela das nove, para Ilhéus, na Bahia, onde a trama é ambientada, com o objetivo de enxugar os custos gerados pela obra.

De acordo com informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a emissora recorreu a uma fazenda de cacau localizada no interior do Rio de Janeiro, e o local foi apontado como adequado para a gravação das cenas dos próximos capítulos da trama adaptada por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Diferente do que ocorreu com Pantanal (2022), Renascer não está desfrutando dos privilégios de ser uma novela cercada dos investimentos de peso feitos pela Globo. Além de cortar custos, a locação da fazenda na região carioca também será benéfica para a logística da produção.

Além disto, uma outra decisão tomada pela produção do folhetim foi a construção de uma cidade cenográfica exclusiva para o personagem João Pedro (Juan Paiva), na atual fase da novela. O maquinário de cacau fino foi reproduzido dentro dos Estúdios Globo, com o intuito de dispensar possíveis gravações externas.

O post ‘Renascer’: Prejuízo? Globo cancela viagens para novas gravações da novela na Bahia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.