Saiba quem é Oruam, trapper filho de Marcinho VP, do Comando Vermelho

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, é uma das recentes revelações do trap nacional. Ele se apresentou no palco do Lollapalooza, neste domingo (24/3), ao lado de TZ da Coronel. Durante a apresentação, o cantor polemizou ao usar uma camisa estampada com o rosto de seu pai, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho.

Marcinho VP foi preso em 1996, com 26 anos de idade. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Apesar de estar detido em um presídio de segurança máxima no Paraná, ainda é apontado como atual líder do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.



Quem é Oruam?

Oruam nasceu em 2001 e foi criado no morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele começou a se destacar no cenário musical brasileiro em 2021, quando lançou a música Invejoso, ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé.

Em 2022, o cantor ganhou destaque após participar da Poesia acústica 13. No mesmo ano, ele assinou com a Mainstreet Records, gravadora do Orochi. Pouco mais de um ano depois, o artista participou da Poesia acústica 15.

O trapper tem parcerias com diversos nomes da música, incluindo Ludmilla, MC Ryan SP e MC Daniel. Entre seus hits estão: Diz aí qual é o plano?, Rolé na favela de nave e Para de mentir.



Nas redes sociais, Oruam conta com quase 8 milhões de seguidores. No Spotify, o artista tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais.