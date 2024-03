Charli XCX se apresenta em São Paulo com set de DJ em junho

Charli XCX, cantora e compositora britânica pop, anunciou, nesta segunda-feira (25/3), um set de DJ que fará na cidade de São Paulo, em 22 de junho, para divulgar o lançamento de Brat (2024), próximo disco de inéditas, previsto para ser lançado durante o verão do hemisfério norte — que ocorre entre meados de junho e setembro. O evento, chamado misteriosamente de “Partygirl”, ocorrerá na casa noturna ZIGclub, espaço para eventos localizado no centro histórico da capital paulista.

Os ingressos foram disponibilizados na plataforma Ticketmaster a partir de 12h e se esgotaram rapidamente. Em 29 de fevereiro, Charli lançou Von dutch, faixa de trabalho do próximo álbum, que ganhou um clipe gravado no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Além de São Paulo, a cantora anunciou datas para apresentações em Barcelona, Londres, Nova York, Chicago, Los Angeles e Cidade do México.

Charli XCX é conhecida por ser uma artista versátil, com canções em trilhas sonoras de grandes sucessos de bilheteria, como A culpa é das estrelas (2014) e o recente Barbie (2023). Voz expressiva do movimento hyperpop — vertente da música pop conhecida pela sobreposição de elementos sonoros maximalistas e beats eletrônicos —, Charli tem conquistado cada vez mais espaço no mercado fonográfico, sobretudo após o lançamento de Crash (2022), primeiro álbuns de sua autoria a alcançar o topo das paradas britânicas.

