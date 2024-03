Normani divulga single ‘1:59’, faixa de seu primeiro álbum solo

A cantora e dançarina Normani divulgou no X (antigo Twitter) a data de lançamento de sua nova música. O single 1:59 é o lead-single do álbum Dopamine. O álbum é o primeiro projeto solo da ex-integrante da girlband Fifth Harmony.

Normani Kordei alcançou o topo das paradas na girlband Fifth harmony. Após uma apusa, a cantora divulgou, por meio das redes sociais, o lançamento do novo single, intitulado de 1:59, que tem data para chegar nas plataformas de música no dia 26 de abril.

1:59 tem a participação do rapper americano Gunna. A canção é a música de trabalho de Dopamine, álbum no qual a cantora trabalha há seis anos.