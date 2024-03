Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (26/3)

A VOZ DA REALIDADE



Data estelar: Lua ainda Cheia em Libra.



Desde sempre, nossa humanidade busca um ponto de apoio para chamar de realidade, e essa busca demonstra o quanto nós somos assombrados por dilemas a respeito de em que acreditar, dada a apresentação de contrastes e

ambiguidades que não são fáceis de decifrar.



Assim, nos voltamos na direção de algo que represente a voz da realidade, e historicamente encontramos isso nos regentes, feitos caciques ou reis e rainhas, ou também nos representantes dos deuses e deusas, que se

institucionalizaram através de grandes estruturas de poder, mas como nosso entendimento do que é realidade foi se sofisticando ao longo do tempo, todas as vozes da realidade caíram em descrédito.

Agora buscamos o abrigo da realidade na ciência e no mercado, mas essas instâncias também cairão, inevitavelmente, em descrédito.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Distinguir as pessoas que são favoráveis daquelas que só brindam com contrariedades é o exercício mais importante desta parte do caminho, porque através dessa distinção você saberá melhor com quem anda se metendo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Tome seu tempo para pensar bem sobre tudo que anda acontecendo, evite ceder à pressão que a urgência alheia exerce sobre suas decisões. Este não é um momento no qual seria benéfico você apressar as coisas. Tempo ao tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Há assuntos que não podem ser tratados contando apenas com sua força pessoal, esses precisam ser administrados em conjunto, na congregação de forças e recursos das pessoas que tenham um mesmo objetivo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Mesmo que você não tenha certeza de se deve seguir em frente ou esperar um pouco mais, suas dúvidas não terão cabimento no cenário em curso, porque haverá urgência suficiente para não haver espaço para ficar quieto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Tudo que você anda compreendendo melhor merece ser compartilhado, mas aí está o problema, porque você teria de encontrar as pessoas certas, que são aquelas que também andam investigando os mesmos assuntos. Onde estão?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



O que é muito barato acaba saindo caro, e não se trata de gastar mais para evitar que isso aconteça, mas de perceber que a mania de poupar recursos não é sempre um instrumento que facilite, às vezes o contrário, complica muito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Quando intervir e quando se retirar da cena? Não há uma regra que possa ser aplicada a todos os casos, mas tampouco se pode andar improvisando tudo. Faça mínimos planos, se atenha a esses, mas mude se necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)



Entre o que você gostaria de fazer e aquilo que é necessário empreender, dessa vez fique com a segunda opção, que além de ser muito mais segura do que a primeira, também trará resultados muito mais satisfatórios.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Sobram ideias e faltam iniciativas para verificar se essas ideias são praticáveis ou se não passam de purpurina ao vento. Além das ideias é preciso que você tome iniciativas mínimas para ver se são realistas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Há assunto suficiente para você se envolver, portanto, deixe o que surgir de novo para depois, porque senão vai se atrapalhar e, no fim, acabará acontecendo o pior, ou seja, nada! Faça o que estiver ao seu alcance.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Se você não estiver de acordo com o que lhe é oferecido, não tema nada e avance nas negociações, porque o que realmente importa é que a bola continue se movimentando no jogo enquanto tudo é esclarecido direito.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que pareça impossível deixar de lado as preocupações e ansiedades, se você tiver a firme vontade de o fazer e se empenhar nesse caminho, vigiando seus pensamentos e sentimentos, um novo horizonte se abrirá.