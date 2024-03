Senado Federal lança mostra virtual que passeia por cômodos da cúpula

O Google Arts & Culture, iniciativa do Google para fomentar o acesso à arte e à cultura, lançou, nesta segunda-feira (25/3), em parceria com o Senado Federal, uma série de exposições virtuais em comemoração aos 200 anos de existência da Casa Alta do Congresso Nacional. A mostra virtual passeia pelos mais conhecidos cômodos da cúpula do Senado, como o Túnel do Tempo, o Salão Azul, a Praça das Bandeiras, o Salão Negro, o Salão Branco — também chamado de “Chapelaria” —, e claro, o Plenário do Senado Federal.

O lançamento da exposição virtual que, além de fotografias, reúne no site da mostra a possibilidade de passear pelos espaços do Senado por meio da ferramenta Street View — ferramenta do Google Maps que permite visitas virtuais imersivas —, ocorreu nesta segunda-feira (25/3), em evento solene em comemoração ao bicentenário, que contou com a presença do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Artistas de renome, como Alfredo Ceschiatti, Athos Bulcão, Burle Marx, Di Cavalcanti e Marianne Peretti, são alguns dos autores das obras presentes nas exposições, na medida em que 290 fotografias das dependências do Senado e peças do acervo do Museu do Senado foram digitalizadas para ajudar a compor a mostra virtual. Afinal, o Senado Federal reúne uma vasta coleção de artigos e obras de arte de valor inestimável, representantes do valor artístico nacional.

A mostra virtual pode ser acessada gratuitamente, nas versões em português e em inglês, no site e no aplicativo do Google Arts & Culture, disponível para aparelhos Android e iOS.