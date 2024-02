Identidade brasiliense é tema de mostra sobre Athos Bulcão

Athos Bulcão foi uma referência para boa parte dos artistas de Brasília e causou impacto em algumas gerações. Mostrar um pouco do diálogo entre eles é o objetivo da exposição Entre/Athos, em cartaz na Galeria Index. Com curadoria de Marcos Mendes, a exposição reúne obras do próprio Athos e de artistas da cidade.

A intenção do curador é ressaltar aspectos da arte de Athos Bulcão que acabaram por criar uma identidade e servir de referência para a produção brasiliense. "Eles dialogam não só formalmente nem só em pesquisa ou em técnica, mas estão formando uma identidade do que é a arte produzida no Distrito Federal hoje", explica Mendes. "São nomes como Ralph Ghere, que está em Brasília desde 1961, Gê Orthof, com trabalhos que ora são muito acadêmicos, ora muito experimentais, e Antônio Obá, que tem um trabalho proeminente que representa o que tem de melhor na arte contemporânea."

A esses artistas se juntam ainda Lucas-K, Pedro Gandra, Gregório Soares e Elyeser Szturm, um time que, segundo o curador, segue os passos e o caminho aberto por Athos Bulcão. "Athos cuidou de uma identidade coletiva nacional", defende Mendes. "Muito do que ele fez representa o que a gente é enquanto grupo, e sinto que as pesquisa desses artistas bebem um pouco nessa fonte. Estamos, de qualquer forma, relacionados indireta ou diretamente com Athos Bulcão, ele está arraigado no nosso cotidiano e não tem como dissociar Brasília e Athos."

Mendes pensou a exposição como um chamado para artistas, arquitetos e paisagistas pensarem a cidade para o futuro. "Pensar sobre o que a gente quer destacar como importante ou o que queremos para mostrar para o mundo. São trabalhos muito fortes, fruto de pesquisas muito potentes, coerentes e embasadas e que bebem na fonte de Athos Bulcão. Ele gostava de ser chamado de professor e deixou muitos alunos e muitas sementes."

Serviço

Entre-Athos

Curadoria: Marcos Mendes. Com Athos Bulcão, Lucas-K, Pedro Gandra, Gregório Soares e Elyeser Szturm, Gê Orthof e Ralph Gehre. Visitação até 10 de abril, de segunda a sexta, de 11h às 19h, e sábados de 10h às 15h, na Index Galeria (Edifício Morro Vermelho, SCS Qd 01)