Sony vai produzir discos de mídia física para Playstation 5 no Brasil

A Sony Interactive Entertainment anunciou, neste mês, que a produção dos discos físicos do PlayStation 5 será feita no Brasil, em uma “instalação de última geração” localizada na Zona Franca de Manaus (parque industrial brasileiro localizado na cidade de Manaus e que é referência em tecnologia). Os jogos feitos pelos estúdios da empresa e de desenvolvedoras parceiras farão parte desta linha de produção de discos para PS5, tanto os exclusivos e third-parties para a distribuição nacional e nos demais países da América Latina.



A iniciativa ocorre em parceria com a Solutions 2 GO — uma conhecida empresa multinacional de entretenimento, eletrônicos e acessórios— com novas instalações que permitem uma mudança no tamanho dos discos para PS5. Segundo a Sony, “a instalação da Solutions 2 GO produzia mídia física para consoles PlayStation de até 66 GB, mas agora também vai suportar jogos de até 100 GB para PS5, incluindo o aclamado God of war: Ragnarök”.

Para garantir a máxima eficiência no processo de produção, uma equipe de especialistas da Sony Interactive do Japão passou semanas no Brasil trabalhando na instalação, programação e treinamento da equipe local. Em comunicado oficial, o diretor da PlayStation LATAM, Miguel Cunha, disse que “a iniciativa reforça o compromisso com o Brasil e com a comunidade brasileira”.