Distintos filhos comemora 20 anos de carreira em show na AABB

A banda Distintos filhos prepara shows especiais para celebrar 20 anos de história. A primeira apresentação será no dia 4 de abril, às 21h, no Temporâneo (na AABB). O grupo se juntará ao vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato, para um show no qual tocarão clássicos do rock brasiliense por duas horas. Os ingressos deverão ser retirados no local pelo valor de R$50.

A parceria com Suricato está de pé desde 2020, quando se reuniram em um show em Goiânia. No repertório, músicas dos Mutantes, Rita Lee, Raul Seixas, Legião Urbana, Paralamas e Barão Vermelho serão relembradas na performance. Além do show em abril, Rodrigo Suricato será o produtor do próximo disco da banda brasiliense, que sairá no segundo semestre.

No ano passado, Distintos filhos lançou seu primeiro disco ao vivo e, para o show, convidou grandes artistas do rock nacional para dividir a noite. Formada por Paulo Veríssimo na guitarra e voz, Ivo Portela no baixo e voz e Marcos Amaral no teclado, a banda teve o seu último trabalho, lançado em 2017, chamado Exílio. Outros sucessos do trio são Cais, Deixa acabar, Meu retrato, No seu lugar, Mais uma vez e Contradições.