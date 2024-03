O veterano Raul Gil vai receber uma homenagem no programa Domingão com Huck, da Globo, que será exibido no próximo domingo (31/3). Raul gravou sua participação no dominical apresentado por Luciano Huck na segunda-feira (25/3), ocasião em que anunciou que deve se aposentar da TV até o fim do ano.

O apresentador, de 86 anos, acumula 64 anos de carreira na televisão. "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar esse ano", disse.

O Programa Raul Gil, por sua vez, deve seguir na programação do SBT até dezembro. Segundo informações do Extra Telinha, Huck teria apoiado o colega de profissão, ao dizer que ele merece descansar.