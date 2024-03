Fabiana Justus agradece doação de medula óssea: "Minha segunda chance"

A influenciadora Fabiana Justus celebrou a doação de medula óssea que recebeu de uma pessoa anônima. Em texto publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (27/3), a filha mais velha do apresentador Roberto Justus agradeceu a atitude da pessoa doadora.

"Ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos... mas eu já te considero tanto. Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ah, se todos no mundo fossem assim! Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance", escreveu Fabiana, que está em tratamento de leucemia.

"Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus. Deus maravilhoso que me deu tantas bençãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo", acrescentou a influenciadora.