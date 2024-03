Rock in Rio anuncia Akon, NX Zero e 21 Savage como novas atrações

Quatro novas atrações foram anunciadas para o Rock in Rio 2024. O festival confirmou, na noite de terça-feira (26/3), a presença de Akon, 21 Savage e NX Zero na edição que celebra os 40 anos do evento.



Akon se apresentará no palco Mundo em 22 de setembro, mesmo dia de Shawn Mendes, Ne-Yo e Mariah Carey. Entre os sucessos do cantor estão Lonely, Don't matter, Right now e Smack that, com o rapper Eminem.

Já 21 Savage vai complementar o dia composto por atrações de rap. O artista subirá ao palco Mundo em 13 de setembro, junto de Travis Scott e Matuê. Para o mesmo dia, o festival anunciou o DJ Deadmau5, para o palco New Dance Order.



No dia seguinte, será a vez de NX Zero se apresentar no palco Sunset. Entre os hits da banda estão Cedo ou tarde, Razões e emoções, Onde estiver, Ligação, Cartas pra você e Só rezo.

O Rock in Rio também anunciou o novo mapa da cidade. De acordo com o festival, a Cidade do Rock contará com novos espaços e novidades.

