Jojo Todynho explica sobre processo de adoção de menino angolano: "Achei meu filho"

Jojo Todynho emocionou ao revelar detalhes sobre o processo de adoção do menino chamado Francisco, que conheceu em Luanda, Angola, durante uma viagem no fim do ano passado.

Durante um evento em São Paulo, a cantora expressou a forte conexão que sentiu com a criança, descrevendo o momento marcante: "‘Estou adotando meu filho na Angola, chega em breve, Francisco’. Nunca me imaginei adotando uma criança porque eu quero ter meu mesmo, e aí foi uma coisa que aconteceu."

Jojo compartilhou sua emoção ao se deparar com Francisco, descrevendo a intensidade do momento: "‘Ele veio com um raio, no meio de gente que estava me homenageando, ele estava de costas pra mim. Não estava vendo ele, e aí quando ele virou pra mim, eu só chorava. Falei, ‘meu Deus, achei meu filho aqui’. Foi uma coisa surreal."



A cantora enfatizou que desde então soube que queria adotá-lo e que enfrentou desafios para seguir com o processo, mas está seguindo todos os trâmites legais para trazê-lo ao Brasil.

