Raquele, que foi eliminada do BBB 24 na última semana, abriu o jogo sobre a vida pessoal em meio à correria com a agenda de compromissos pós-reality. A doceira, que está noiva de Carlos Eduardo, comentou acerca dos momentos de intimidade com o companheiro.

Em entrevista ao jornal Extra, a ex-BBB afirmou que ainda não teve a oportunidade de ter um momento mais íntimo entre quadro paredes com ele. "Muita correria, ainda não tive tempo nem comigo para colocar minha cabeça no lugar. Tem muita coisa acontecendo. Realmente estou uma correria danada. A gente não teve um momento somente ele e eu", disse.

Raquele, que vive o relacionamento com Eduardo desde 2016, ainda comentou acerca do segredo pelo qual ainda se sustenta o relacionamento entre eles: para ela, o diálogo é indispensável.

"Acho que é saber conversar, ouvir o outro, se respeitar. O Eduardo, além de ser meu noivo, é muito meu amigo. Ele sempre me escuta, assim como eu também o escuto. Acho que a conversa e saber entender o outro são a base de tudo", declarou ela, que ainda dispensou possíveis ciúmes do noivo: "Eduardo e eu somos bem tranquilos em relação a ciúme. Em nenhum momento eu pensava algo que me despertasse ciúme lá dentro", garantiu.



O post Raquele abre o jogo sobre vida íntima com o noivo após o ‘BBB 24’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.