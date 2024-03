Sonia Abrão se irrita com Wanessa Camargo após indiretas na web: ‘Fica quietinha’

Sonia Abrão, durante o A Tarde É Sua nesta terça-feira (26), comentou sobre Wanessa Camargo, que resolveu postar indiretas após o barraco de Davi e MC Bin Laden no BBB 24.

A filha de Zezé di Camargo filosofou numa rede social. "Nunca duvide do seu coração e de quem você é. Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você. Por pensar muitas vezes na dor do outro, esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos", diz um dos trechos do post. A cantora também aproveitou para excluir o vídeo de desculpas para Davi, algo que gravou recentemente na web.

‘Fica quietinha’



"E Wanessa Camargo tentando surfar na onda da possível expulsão de Davi e Bin [MC Bin Laden]? Ah, fica quietinha, fica calada, eu acho que é bem melhor. Fica curtindo seu cancelamento e deixa a gente em paz. A sua história já foi concluída e a gente sabe como foi concluída, então fica na sua", alfinetou a apresentadora.

Sonia Abrão chocou o público ao afirmar que deseja a expulsão de Davi e MC Bin Laden, mesmo que o motorista de aplicativo seja o seu preferido no jogo. "Só sei que, pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total", desabafou.

A Sonia Abrão falando pra Wanessa ir curtir o cancelamento dela e deixar as pessoas em paz kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk diva. #ATardeÉSua #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UPGwYkjx0j March 26, 2024

