Conheça a MGM+, "novo" streaming incluído no Amazon Prime

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (27/3), que o MGM — serviço de streaming incluído no Amazon Prime para assinatura à parte — será relançado na América Latina como MGM+, no dia 1º de abril. A mudança ocorre em decorrência do objetivo de capitalizar o potencial de marca da MGM, rede de televisão e serviço de streaming norte-americano, que detém no catálogo títulos famosos, como as séries The handmaid’s tale, Stargate e Teen wolf, e filmes de enorme sucesso, como Rocky, Creed e Legalmente Loira.

Além dos títulos citados, novos acréscimos ao catálogo, bem como a chegada de novas temporadas de séries conhecidas pelo público, garantem o entretenimento de toda a família. As terceiras temporadas das séries Power Book III: Raising Kanan e Black Mafia Family serão lançadas, respectivamente, em 1º de abril, mesma data em que o streaming será relançado.

O “novo” streaming impressiona pelo acréscimo de títulos, sobretudo após uma série de acordos estratégicos com a Lionsgate/Starz, o que possibilitou a entrada de séries e filmes inéditos ao catálogo da MGM, que não cobrará custos adicionais aos assinantes após o dia 1º. Atualmente, a MGM se encontra entre os canais mais acessados do Prime Video Channels, conjunto de canais por assinatura incluídos no Amazon Prime.