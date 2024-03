Na trama de Renascer, Joaninha (interpretada por Alice Carvalho) é esposa de Tião Galinha (papel de Irandhir Santos) e mãe de dois filhos. A família enfrenta diversas adversidades ao longo da história, passando por situações delicadas. Se o remake seguir a mesma linha da versão original de 1993, o sofrimento será intensificado com a morte do catador de caranguejos.

Na obra de Benedito Ruy Barbosa, em que Osmar Prado interpretava o icônico Tião Galinha, o personagem acaba tirando a própria vida após ser injustamente preso e humilhado na prisão. Após a morte do marido, Joaninha, originalmente interpretada por Tereza Seiblitz, afunda-se em profunda tristeza.

No desenrolar da trama, Joaninha passa por uma grande reviravolta. Seu desfecho na história, inclusive, gerou muito debate na época. Após a morte do marido, além de lidar com sua tristeza, ela testemunha o drama do Padre Lívio (papel de Jackson Costa), que decide entrar em greve de fome.



Com quem Joaninha fica no final de 'Renascer'?

Esta situação angustia profundamente Joaninha, que se sente culpada pela morte do marido e teme pelo destino do amigo. Para evitar uma tragédia semelhante, ela propõe que vivam juntos o amor puro que sentem um pelo outro.

O Padre então desiste da greve de fome para ficar com Joaninha. Este desfecho gerou polêmica na época, já que Lívio teve que renunciar ao sacerdócio para poder se casar com a viúva de Tião Galinha. Nos capítulos finais, eles partem para o mangue, onde Joaninha morava anteriormente.

É possível que Bruno Luperi mantenha o desfecho de Joana e Lívio intacto. No entanto, é importante lembrar que, na versão atual da novela, o personagem religioso, interpretado por Breno da Matta, não é um padre, mas sim um pastor.

Pastor Lívio (Breno da Matta) e Joaninha (Alice Carvalho) em Renascer (Fotos: TV Globo)

O post Renascer: Saiba com quem Joaninha fica no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.