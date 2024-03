Nesta quarta-feira (27/3), o cantor e compositor Renato Russo completaria 64 anos. Ícone do rock brasileiro, o líder e vocalista da banda Legião urbana continua a agradar e influenciar as novas gerações. Desde o ingresso dos álbuns da banda nas plataformas digitais, foram registrados mais de 7,5 bilhões de plays.

A Legião Urbana é o único grupo de rock brasileiro dos anos 1980 que emplacou mais de uma faixa no Top 200 do Spotify, com mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais e mais de 6,1 milhões de seguidores na plataforma. No YouTube, a banda soma mais de 1 bilhão de plays. O sucesso também se repete na Apple Music, onde a Legião urbana tem 15 faixas no Top 100 da plataforma. As duas faixas mais escutadas são Será e Tempo perdido.



Nascido no Rio de Janeiro, Renato Russo começou a carreira no emergente rock de brasiliense durante a adolescência ao formar a banda Aborto elétrico. Em 1982, ele saiu do grupo e fez alguns trabalhos solos, o que gerou o apelido ‘trovador solitário’. No mesmo ano, nasceu a Legião Urbana. Em 1984, a banda já tinha contrato assinado com gravadora e estava prestes a gravar seu primeiro álbum. Aos 36 anos, Renato sai de cena ao morrer por consequências do vírus HIV e deixa uma legião de fãs desolados.