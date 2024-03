Renato Russo revivido em homenagem da Banda Quatro Estações

Na quarta-feira (27/3), Renato Russo completaria 64 anos caso estivesse vivo. E, na intenção de celebrar a obra do cantor e compositor que ficou eternizado nas canções de bandas como Legião Urbana e Aborto Elétrico, a Banda Quatro Estações vai homenagear neste sábado (23/3), a partir das 22h, no Bar do Kareka (Taguatinga Norte), o legado das composições de Renato Russo, imortalizadas em faixas como Eduardo e Mônica, Faroeste caboclo e Travessia do Eixão, que citam nas letras localidades de Brasília.

Fundada em 1997 — Renato Russo havia morrido um ano antes —, a Banda Quatro Estações é uma banda em tributo da Legião Urbana. Idealizado pelo músico Dhema Silva, o grupo é formado por mais cinco integrantes, entre eles o filho de Dhema, Paulo Veríssimo, que canta e toca guitarra durante as apresentações. "Desde de criança, eu escuto Legião Urbana por causa do meu pai, que também ouvia muito na adolescência. É uma banda que consegue conversar com todos os públicos, independentemente de classe", observa Paulo.

Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco