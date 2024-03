Confira as previsões de abril para o signo de Áries

O nativo de Áries viverá um período de bastante habilidade para aprender coisas novas (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Astrologia - Diversão e arte) EdiCase EdiCase

No início do mês, o Sol em Áries fará conjunção com Mercúrio, indicando uma fase de bastante movimento e habilidades para novos aprendizados. Contudo, essa energia dificultará o foco, o que poderá comprometer a finalização das atividades iniciadas.

Depois, por volta do dia 20, o Astro-Rei entrará em Touro e em quadratura com Plutão. Isso sugere um período desafiador, pois o signo buscará estabilidade e segurança, enquanto o planeta irá aflorar os desconfortos e trazer reviravoltas.

Influência dos astros nos relacionamentos

No início do mês, Mercúrio fará conjunção com o Sol. Depois, o planeta entrará em movimento retrógrado e fará conjunção com Vênus. Tais aspectos apontam para possíveis dificuldades nas relações. Por outro lado, convidam a reavaliar a comunicação nesse setor. Vênus seguirá por todo o mês em conjunção com Netuno, sugerindo um aumento na sensibilidade. No entanto, as emoções poderão ser amenizadas a partir de estudos e atividades artísticas.

Período de mudanças

Marte seguirá por todo o mês em conjunção com Saturno, o que pedirá atenção. Afinal, esses dois planetas juntos indicam a possibilidade do aumento de tensões, bem como dificuldades para encontrar um caminho de compreensão e excesso de cobranças.

Júpiter e Urano seguirão em conjunção com Touro, apontando um período de mudanças na rotina e em tudo aquilo que gera segurança emocional. Com isso, haverá um movimento para caminhos que fazem mais sentido. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Por astróloga Thaís Mariano

