Como estão as crianças da novela ‘Alma Gêmea’ atualmente? Veja o antes e depois

Alma Gêmea, novela de grande sucesso exibida originalmente entre junho de 2005 e março de 2006, será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo a partir de abril deste ano. Na trama, diversos atores que na época eram crianças, atualmente já são adultos. Como é caso, por exemplo, de Renan Ribeiro, David Lucas, Pamella Rodrigues e Caroline Smith.

Com o objetivo de matar a curiosidade dos fãs de Alma Gêmea que desejam saber como estão os ex-atores mirins da novela atualmente, o Observatório dos Famosos preparou o antes e depois de cada um deles. Confira!

Quando tinha apenas 10 anos, Renan Ribeiro interpretou Carlito em Alma Gêmea. Na trama, ele era o filho mimado de Olívia (Drica Moraes) e Raul (Luigi Baricelli), que tinha vergonha da pobreza.

Atualmente, Renan é Publicitário. Seu último trabalho na TV foi em 2013, quando viveu Chico Moleza em Gabriela. O artista também participou da novela Cordel Encantado, em 2011. Curiosidade: Ele é irmão da também atriz, Giulia Garcia, que participou do reality A Grande Conquista, da Record TV.

Quando criança, David Lucas participou de inúmeras novelas da TV Globo, como por exemplo Alma Gêmea, onde viveu o pequeno Terê, aos 9 anos. Na trama, ele era um garoto de rua, que andava sempre acompanhado de seu cachorrinho vira-lata Joli e se tornou o melhor amigo de Serena (Priscila Fantin).

Após participar de novelas como Beleza Pura, Malhação, Êta Mundo Bom, Fina Estampa, o rapaz abandonou a carreira de ator e resolveu se dedicar à psicologia. Hoje, ele atua na área e grava conteúdos sobre o assunto para as redes sociais, onde soma mais de 225 mil seguidores.

Pamella Rodrigues, a Paulina

Em Alma Gêmea, Pamella Rodrigues interpretou Paulina, filha de Clarice (Mariah da Penha) e Abílio (Ronnie Marruda). Uma menina simpática e sorridente, que estuda balé com Vera (Bia Seidl) e adora aprontar.

Hoje, ela trabalha como atriz e dubladora. A artista, inclusive, é responsável pela voz da Lulu do League of legends, Princesa Jujuba da Hora da Aventura, Agnes de meu Malvado Favorito, Tanya the Evil, e outros incontáveis personagens famosos.