Filmes de Mazzaropi serão digitalizados pela Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira, mais importante acervo documental de cinema do país e maior cinemateca da América do Sul, em parceria com o Museu Mazzaropi, vai recuperar e digitalizar seis filmes de Amácio Mazzaropi, importante ator e humorista, considerado um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Mazzaropi foi responsável por dar vida a clássicos papéis da filmografia nacional, como Jeca Tatu, célebre personagem da obra literária de Monteiro Lobato.

O projeto de resgate das seis obras, denominado “Digitalização e Difusão de Obras de Amácio Mazzaropi”, recebeu um investimento de R$ 200 mil mediante aprovação do edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e incluirá, além da remasterização dos longas, debates e mostras sobre a produção artística de Mazzaropi, previstas para o segundo semestre deste ano, tanto na sede da Cinemateca Brasileira, como no Museu Mazzaropi, em Taubaté (SP).

Os seis filmes contemplados pelo projeto de recuperação e digitalização audiovisual são, respectivamente, Sai da frente (1952), Candinho (1953), Zé do periquito (1961), O lamparina (1964), O corintiano (1966) e O puritano da Rua Augusta (1966).











Amácio Mazzaropi se dedicou a interpretar personagens socialmente marginalizados, sobretudo à classe caipira, em um momento da história nacional marcado pelo acelerado crescimento dos centros urbanos e debates acerca da reforma agrária e da relação entre campo e cidade.

Em nota, o curador do Museu Mazzaropi, Claudio Marques, destaca a importância do cineasta para a representatividade popular no cinema. “Mazzaropi fez um cinema genuinamente brasileiro que continua sendo visto e revisto. Seus filmes ainda hoje inspiram cineastas e artistas que, como ele, buscam retratar o Brasil”, afirma.