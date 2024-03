Exposição 'Retratos' ganha espaço em shopping da Asa Sul

Em celebração ao aniversário de 53 anos de Ceilândia, o Espaço Cultural do Venâncio Shopping recebe a exposição Retratos: um grito por consciência. Com 21 imagens da fotógrafa Amanda Luz, a mostra está aberta para visitação gratuita de terça a sábado, de 11h30 às 19h30. O projeto retrata alunos do Centro de Ensino Fundamental 28 de Ceilândia por meio do olhar da fotografia e da arte.



A produção das fotos oportuniza a vivência entre os alunos e um senso de pertencimento à escola e sua comunidade. A atuação se estende também fora do ambiente escolar. Os estudantes trabalham em todos os processos de produção das fotografias, cabelo e maquiagem, cobertura de ensaios e eventos com equipes de mídia, administram as redes sociais do projeto e atuam em uma exposição aberta à comunidade escolar, realizada na semana da consciência negra.



Ilka Teodoro, coordenadora do Espaço Cultural, ressalta, em nota, a importância da iniciativa: “O DF possui artistas maravilhosos, produzindo coisas incríveis das 35 regiões administrativas. E pouca coisa consegue ganhar visibilidade.” Idealizado em 2019 pela fotógrafa Amanda Luz e seu pai, o professor Toni Luz, o projeto usa a arte das imagens como arma na guerra contra a barbárie da intolerância. A exposição procura conscientizar a sociedade da dívida histórica com um povo que vivenciou os horrores da escravização e carrega um estigma na cor de sua pele.

