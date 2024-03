‘Todos menos você’ estreia na Max nesta sexta-feira (29/3)

Dois meses após o lançamento de Todos menos você nos cinemas do Brasil, o filme recebe data marcada para estrear nos streamings. A comédia romântica entra para o catálogo da Max, antiga HBO Max, a partir desta sexta-feira (29/3). Desde o início de março, a produção estava disponível para compra e aluguel no Prime Video, Apple TV+, Youtube e Google Play Filmes e TV.

Muitos não sabem, mas Todos menos você é resultado de uma adaptação literária da obra de William Shakespeare, intitulada Muito barulho por nada. O filme acompanha dois antigos colegas de faculdade: Bea, interpretada por Sydney Sweeney, e Ben, por Glen Powell. Apesar de se odiarem por um mal-entendido, eles fingem ser um casal apaixonado no casamento de um amigo em comum, em que os respectivos ex-namorados também são convidados. Esses momentos juntos nutrem um sentimento mais profundo no casal, que pode enxergar algo bonito por traz do ódio.

A produção arrecadou mais de US$200 milhões, maior bilheteria de uma adaptação de William Shakespeare. O filme também entrou para o ranking das comédias românticas mais vistas nos cinemas ao redor do mundo desde 2016, quando a marca foi atingida por O bebê de Bridget Jones.

Todos menos você tem direção de Will Gluck, com roteiro assinado em parceria com Ilana Wolpert. O elenco conta com Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet e Rachel Griffiths.