Sete das últimas oito finais do Paulista tiveram Abel ou Carille

Santos e Palmeiras duelam no próximo domingo (31), às 18h, na Vila Belmiro, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. O clássico da saudade vai definir quem será o campeão estadual. Contudo, duas peças já estão acostumadas com esta competição. Afinal, sete das últimas oito finais do Paulistão tiveram a presença de Abel ou Carille.

A dinastia dos treinadores começou em 2017. Na ocasião, Fábio Carille venceu o Campeonato Paulista com o Corinthians ao bater a Ponte Preta na grande decisão. Aliás, o treinador viria a conquistar o Estadual nos dois anos seguintes. Afinal, o Timão também saiu com o título em 2018 e 2019, batendo Palmeiras e São Paulo na final. Assim, o técnico ostenta 100% de aproveitamento em finais.

O ano de 2020 marcou a única edição de Paulistão que não teve nenhum dos treinadores na final. Na ocasião, o Palmeiras chegou à decisão, mas na época era comandado por Vanderlei Luxemburgo. O Verdão bateu o Corinthians de Tiago Nunes nos pênaltis e se sagrou campeão paulista.

Depois disso, só deu Abel Ferreira. A primeira final do português aconteceu em 2021. O Palmeiras encarou o São Paulo e depois de um empate sem gols no Allianz Parque, o Verdão acabou superado pelo Tricolor no MorumBIS por 2 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

Já nas duas edições seguintes, o Palmeiras de Abel Ferreira dominou. Afinal, o técnico conduziu sua equipe para um bicampeonato seguido, ao bater São Paulo (2022) e Água Santa (2023) na decisão e levantar o caneco estadual.

Abel e Carille duelam para feitos inéditos em suas carreiras

Agora, os dois treinadores voltam para uma final de Campeonato Paulista em momentos distintos. Carille já conquistou um tricampeonato e agora tenta tirar o Santos da fila. Por outro lado, Abel tenta repetir o feito de seu adversário e conquistar pela terceira vez seguida o Paulistão.