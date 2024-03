BBB 24: Fernanda tem fala preconceituosa sobre Davi e é detonada

Fernanda Bande volta a causar com falas polêmicas no "BBB 24". Na madrugada desta quinta-feira (28), após a última festa do líder, a sister conversava com Pitel no quarto Gnomos, quando detonou as atitudes de Davi Brito e demonstrou estar sem paciência para o jogo dele.

"Não é possível que eu vim só pra isso pra bater palma pra palhaço. Quero mais, não vim pra bater palma pra palhaço [...] 'eu juro comprometimento', vai arrumar emprego de segurança num prédio, não fo**", disparou a confeiteira pra Pitel.

A jovem, por sua vez, rebateu afirmando que ele não vai precisar de outro emprego e Fernanda alfineta dando a entender que ele é o favorito desta edição. "Mas lógico que ele não vai precisar, vai ganhar 3 milhões", comentou rindo com Pitel.

Acontece que, a fala de Fernanda Bande causou revolta na internet. Isso porque, nos últimos dias, a sister conversou com Davi Brito e afirmou gostar muito dele. "O PERSONAGEM durou 2 dias e já voltou pro que a gente conhecia", comentou uma seguidora.

"E eu que quase acreditei que ela tinha um bom coração! Quase! Que fala mais desnecessária", escreveu uma fã. "Uma mulher completamente arrogante, essas palavras só deixa claro sua arrogância seu ego, e seu preconceito, nada além", afirmou uma internauta.