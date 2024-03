Mundo geek: começou o concurso de cosplay na Campus Party Brasília

A tarde de sexta foi palco para a primeira fase da competição de cosplay da 6ª Campus Party Brasília, um dos momentos mais esperados para os amantes da cultura geek. Nessa etapa, os competidores montados com roupas, maquiagens e acessórios desfilaram no palco Serpro da arena e foram julgados por um júri composto por outros três cosplayers.



Maria Clara Souza Batista, 18 anos, ganhou o primeiro lugar na disputa inicial vestida do personagem principal do jogo Five Nights at Freddy's 3 (Cinco Noites com Fred, em tradução livre para o português), o Springtrap — o game foi desenvolvido por Scott Cawthon. Ela recebeu o prêmio de R$ 250, além de ingressos para qualquer Campus Party do Brasil e do Anime Summit deste ano.

A estudante de administração montou toda sua produção sozinha, desde tecido a adereços. No centro da roupa do personagem, há uma ventoinha elétrica, parte que contou com ajuda do namorado para deixar o acabamento perfeito. "Como o meu personagem é de terror, muita gente não gosta. Mas a minha intenção foi mostrar os detalhes das peças mesmo", contou.

Uma outra fase do jogo vai ocorrer no sábado (30), a partir das 18h40, no palco What's Next. No domingo, vai ser a vez da grande final, que vale uma vaga na Liga Brasileira de Cosplay Anime Summit. Ao todo, 10 cosplayers vão participar da seletiva, que será a partir das 16h, no palco Fábrica de Empreendedores.

Serviço

Concurso de Cosplay

na Campus Party Brasília

Local: Estadio Mané Garrincha

Dia: Sábado (30/3) e domingo (31/3).

Horário: 18h40 e 16h (respectivamente).