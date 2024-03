Veja a previsão completa de abril para os 12 signos

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos. Com isso, poderá se confundir, se dispersar e ficar com as emoções mais afloradas. Portanto, para organizar os pensamentos, procure se dedicar às práticas espirituais e às atividades artísticas. Desse modo, além de não tomar decisões sem clareza, você evitará enganos.

Período de encerramentos no setor afetivo. A tendência será que se confunda sobre os seus sentimentos. Logo, procure se recolher mais e se interiorizar. Além disso, faça um balanço sobre tudo o que viveu nos seus relacionamentos, o que aprendeu com eles e quais são os ciclos que têm gerado sofrimento. Desse modo, você saberá quais etapas deverão ser finalizadas.

Neste mês, você terá mais energia para realizar atividades em grupo. Além disso, irá contar com o apoio de amigos e colegas de trabalho. A tendência será que se sinta mais confiante. Entretanto, no início do mês, você enfrentará uma fase mais introspectiva, o que poderá diminuir a sua energia profissional. Portanto, respeite os seus limites e procure se voltar internamente para compreender se o que tem feito realmente faz sentido para você.

Energia geral

Neste mês, dedique-se mais ao autoconhecimento. Afinal, isso irá te ajudar a compreender as sensações estranhas, além de dar mais clareza e compreensão sobre as experiências vividas e o que aprendeu com elas. Ao longo desse processo, poderá se confundir. Por isso, evite tomar decisões ou iniciar algo. Ademais, busque ferramentas que te auxiliem a se organizar internamente.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você terá mais flexibilidade para entender a importância do outro em sua vida. Além disso, estará em busca de se conectar com pessoas que estejam alinhadas com os seus propósitos e ideais. Será um bom momento para alinhar as visões do futuro com o ser amado e para compreender a relevância da liberdade e da individualidade de cada um na construção de uma relação mais saudável. Por fim, o período será favorável para estar na companhia dos amigos.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita disposição para o trabalho. No entanto, também haverá maiores cobranças, tanto internas como externas. Com isso, poderá atrasar os seus projetos, além de se deparar com medos e inseguranças. Portanto, tenha consciência disso e evite se irritar. Ademais, direcione a sua energia e foco para ter mais comprometimento e compreenda que os atrasos podem ser uma oportunidade de reavaliar o seu caminho.

