Filho de Gal Costa — morta em novembro de 2022 —, Gabriel Costa afirmou que a empresária Wilma Petrillo era apenas uma amiga de Gal, embora dividisse o mesmo teto que a artista. A declaração de Gabriel surge em meio a uma discussão a respeito dos bens deixados pela cantora avaliados em R$ 20 milhões. Já Wilma afirma ter vivido união estável com Gal.

"Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, mas sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e trabalho", disse Gabriel, em um trecho divulgado pela TV Globo. A entrevista completa com o filho de Gal Costa será divulgada neste domingo (31/3), no programa Fantástico, da emissora.

Discussão

A herança da artista é alvo de briga entre Gabriel e Wilma. Segundo informações do jornalista Ronaldo Jacobina, do jornal Correio24horas, de Salvador, as primas de Gal protocolaram à Justiça um processo na intenção de invalidar a anulação do testamento, que possui versões digitalizada e de próprio punho.

Gal Costa teria recuado de um testamento feito em 1997 por "coação moral". Essa pressão, de acordo com as primas de Gal Costa, Verônica Pedreira de Freitas Silva e Priscila Silva de Magalhães, teria sido feita por Wilma Petrillo. O testamento de 1997 destinava os bens da cantora a uma fundação cultural de preservação da memória da artista. Anulação do testamento de 1997 foi registrada em um Tabelionato de São Paulo.