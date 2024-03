A filha mais velha do apresentador Raul Gil, Nanci Gil, revelou que a família vive conflitos após ficar de fora da homenagem feita ao pai, que é transmitida neste domingo (31/3) no Domingão com Huck, na Globo.

Nas redes sociais, Nanci disse que foi perguntada sobre o motivo de não ter ido ao programa participar da homenagem. Ela afirma que não foi convidada e que quem diz que ela está “doente ou em outro país, mente”.

A filha mais velha de Raul Gil diz que a família quer ela longe. "Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história", declarou.

Nanci afirmou que não é convidada para nada relacionado ao pai há 12 anos, “desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo”. Ela também disse que, para o irmão, Raul Gil Jr., o pai deles é “uma empresa” e, ela, um tipo de “sócia”.

“Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada (para algo)”, disse ela para a jornalista Lisa Gomes em um vídeo divulgado no Instagram.

Ela também afirmou que o irmão disse uma frase “enigmática" para ela. “‘Ele me falou uma frase que foi muito enigmática: ‘Eu vendi minha alma e você não vai atrapalhar’. Não sei que negócio ele fez. Outra coisa, ele falou: ‘Eu troquei meu coração por um de plástico’. Como vou lidar com isso? Não sei”, disse.

Nanci ainda afirmou que o irmão disse que “onde ela pisa, ele não pisa mais”. A filha de Raul disse que chegou a pedir ao pai para ir à homenagem, mas não obteve resposta.

"Falei pai, posso ir com você? Ele fez (ela arregala os olhos). Sabe quando para o vídeo? Por que meu irmão não deixa. Ele fala: Onde a Nanci pisa, eu não piso mais”, declarou.