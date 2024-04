BBB 24: domingo tem prova do líder e formação de paredão; confira

O Big Brother Brasil deste domingo (31/3) continuou no modo turbo! Após a eliminação da sister Fernanda, no paredão formado na sexta-feira (29/3), o apresentador do BBB, Tadeu Schimdt, convocou a prova do líder, vencida por Giovanna. Imediatamente após a competição, houve a formação de paredão triplo!

A líder Giovanna indicou a sister Beariz Os outros dois emparedados foram escolhidos com base no desempenho da prova do líder e pelos votos da casa. Com isso, estão na berlinda as sisters Pitel, a mais votada pela casa, e Alane, como consequência pelo pior tempo da disputa pela liderança.

Prova do líder

A disputa pela liderança misturou habilidades como rapidez e sorte. Basicamente, cada equipe composta por três participantes tinha de buscar réplica de um sanduíche em uma cidade em miniatura. O grupo que fizesse melhor tempo vencia esta etapa. A equipe de Giovanna, que além dela tinha nomes como Lucas e Pitel, ganhou essa etapa e foi a única a passar para a segunda fase.

A segunda etapa consistiu em escolher o número que indicava a vitória na prova do líder. Cada participante — entre Giovanna, Lucas e Pitel — tinha de escolher um número da sorte. Eis que Giovanna pegou o número 2, que continha uma ficha que a indicava como líder.

Paredão

Enquanto a equipe de Giovanna foi a que chegou mais perto da conquista da liderança, o grupo que teve o pior tempo na primeira fase da prova do líder sofreu consequência boas e ruins. Isabelle conquistou a imunidade, Alane foi direto ao paredão e Beatriz pegou uma carta para seguir o jogo.

Como cada um votou:

Líder Giovanna indicou Beatriz ao Paredão



Alane votou em Pitel



Beatriz votou em Pitel



Matteus votou em Pitel



Bin Laden votou em Matteus



Lucas Henrique votou em Matteus



Isabelle votou em Pitel



Davi votou em Pitel



Pitel votou em Matteus