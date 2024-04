BBB 24: Fernanda é eliminada com 57,09% dos votos

A confeiteira Fernanda, 32 anos, foi a eliminada da semana na casa do Big brother Brasil 24. A carioca perdeu a disputa com 57,09% dos votos em um paredão com Beatriz (5,06%) e com Giovanna (37,85%).

A berlinda foi formada na noite de sábado (30) e ocorreu com a indicação da líder e votos no confessionário. Beatriz foi a indicada pela líder Pitel, Fernanda a mais votada da casa e Giovanna caiu no paredão por indicação de Alane, que foi a segunda mais votada pela casa.

O BBB 24 entrou em Modo Turbo na última quinta-feira (28) e por isso a eliminação ocorreu neste domingo (31/3).