Samambaia terá programação de apresentações circenses até 13 de abril

Até o dia 13 de abril, Samambaia recebe uma série de espetáculos circenses gratuitos no Espaço Galpão do riso. Para comemorar 21 anos de incentivo ao desenvolvimento cultural da região, o espaço organizou uma programação com grande intercâmbio entre culturas. Para adquirir os ingressos gratuitos basta acessar a plataforma Sympla.

Os próximos espetáculos serão no domingo (7/4), às 19h, e nos dias 10, 11 e 12 de abril, às 20h, e mo dia 13 de abril, às 9h. Além das performances, o local irá proporcionar três oficinas gratuitas de formação profissional em palhaçaria destinadas ao público feminino e LGBTQIA+. As aulas acontecerão este mês. Para participar, é necessário passar por uma seleção de aptidão e ser maior de 18 anos. O processo seletivo conta com 25% das vagas para mulheres negras e 25% para mulheres trans.

O evento também será disponibilizado para alunos de escolas públicas de Samambaia, que terão transporte gratuito para assistir aos espetáculos com direito à mediação pedagógica. O projeto de aniversário do Galpão do riso é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Desde 2003, o Galpão do Riso impacta a vida de cerca de 60 mil pessoas de Samambaia.