Festival de Cinema Brasileiro em Paris homenageia Antônio Pitanga

A 26ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris terá em cartaz filmes do importante ator e diretor baiano Antônio Pitanga. Do dia 26 de março a 2 de abril, o festival contemplará 30 produções cinematográficas brasileiras, de ficção a documentários.

A mostra, que homenageia Pitanga, trará em sua seleção alguns dos filmes mais importantes de carreira do artista, como Barravento (Glauber Rocha); Na boca do mundo, primeiro filme dirigido por Pitanga; Ladrões de cinema (Fernando Coni Campos); Nosso sonho (Eduardo Albergaria); Casa de Antiguidade (João Paulo de Miranda Maria); e Pitanga, documentário sobre o ator dirigido por sua filha, Camila Pitanga.

Os filmes do festival serão divididos em cinco mostras: Competitiva, Hors-concours, Documentários, Sessão Escolar e Homenagem a Antônio Pitanga. As obras exibidas contarão com A Batalha da Rua Maria Antônia (Vera Egito), ficção vencedora do Festival do Rio de 2023; Pedágio (Carolina Markowicz), vencedor de quatro prêmios no Festival do Rio e do prêmio de Melhor Filme do Festival de Cinema de Roma 2023; e Sem Coração (Nara Normande e Tião), vencedor do prêmio de Melhor Fotografia no Festival do Rio de 2023 e o de Melhor Filme Brasileiro no Prêmio Félix, para longas com temáticas voltadas à causa LGBTQIAP+.